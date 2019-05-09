В США экс-сотрудник АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниэл Хейл арестован за передачу секретных материалов журналисту, сообщает в четверг Минюст страны.

Хейл, ранее служивший в ВВС США, в 2014 году, работая в АНБ, передал журналисту неназванного издания несколько засекреченных документов, говорится в сообщении.

По данным СМИ, Хейл. передал материалы журналисту издания The Intercept, они касались разработки беспилотников. Материалы, переданные Хейлом, впоследствии были опубликованы изданием.

Бывшего аналитика обвиняют в раскрытии секретной информации и краже госимущества, всего обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание по каждому из пунктов составляет 10 лет тюрьмы.