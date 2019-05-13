Иранский ультиматум странам-гарантам "ядерной сделки не затронет РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ультиматум президента Ирана Хасана Рухани о том, что страны-гаранты "ядерной сделки" должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в иранских дипломатических кругах.

Как рассказал "Известиям" источник в дипломатических кругах Ирана, посыл исламской республики направлен в основном на европейских участников - с целью заставить их быстрее запустить платежный механизм для расчетов с Ираном без оглядки на США.

"Мы направили письма пяти участникам договора. Текст этих писем идентичен. Но это вовсе не означает, что наша позиция относительно России такая же, как, например, относительно Франции. Мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран", - приводит издание слова собеседника в иранских дипломатических кругах.

На вопрос, означает ли это, что ультиматум иранского лидера не касается Москвы, источник газеты ответил утвердительно.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с изданием подтвердил эту информацию. По его словам, иранские требования не касаются Москвы, поскольку последняя изначально была одним из самых активных сторонников ядерного соглашения и жестко осудила односторонний выход из него США, отмечается в статье.

"Проблема в том, что одна только Россия не может гарантировать выполнение этой сделки. Что же касается стран Европы, то они поддерживают сделку, но ничего противопоставить решению США перекрыть иранскую нефтяную торговлю не смогут. То есть они будут на словах выступать за сделку, но в области практической политики единственное, на что они способны - попытаться дипломатически повлиять на позицию американской администрации", - подчеркнул А.Пушков.

Ранее сообщалось, что 8 мая президент Ирана Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в качестве ответа на выход год назад из сделки США. При этом Евросоюз, Франция, Германия и Великобритания в их совместном заявлении, опубликованном 9 мая, сообщили, что не приемлют ультиматумы, выдвигаемые Ираном в вопросе СВПД.