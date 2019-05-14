Два самолета столкнулись на Аляске

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .

По данным пресс-секретаря Федерального авиационного управления США Аллена Кенитцера, два самолета столкнулись при невыясненных обстоятельствах.

В результате десять человек, находившихся на борту одномоторного самолета de Havilland Otter DHC-3, получили ранения и были доставлены в больницу города Кетчикан. Один из них в критическом состоянии. Еще один пассажир самолета числится пропавшим без вести.

На борту другого самолета DHC-2 Beaver находилось пять человек. Все они пропали без вести.

По словам пассажира круизного лайнера Royal Princess, 14 человек на борту потерпевших крушение самолетов были туристами с круизного лайнера.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование происшествия.