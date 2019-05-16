В Манчестере посетитель стейк-хауса по ошибке получил бутылку вина за $5,8 тысяч

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посетитель стейк-хауса в Манчестере по ошибке получил бутылку красного вина Chateau le Pin Pomerol за 4,5 тысячи фунтов (около $5,8 тысяч), сообщает в четверг газета The Guardian.

Курьез произошел в одном из ресторанов сети Hawksmoor. Компания назвала случившееся случайностью и шутливо отреагировала в твиттере, выразив надежду, что везучему посетителю понравился вечер. Официанта, подавшего вино, приободрили. "Разовые ошибки случаются, а мы все равно любим тебя", - говорится в сообщении.

Телеканал "Би-би-си" отмечает, что посетитель получил дорогую бутылку вина 2001 года, заказав куда более дешевое Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande того же года: цена на бутылку в заведении составляет 260 фунтов ($333).