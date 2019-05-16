Поиск

В Манчестере посетитель стейк-хауса по ошибке получил бутылку вина за $5,8 тысяч

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посетитель стейк-хауса в Манчестере по ошибке получил бутылку красного вина Chateau le Pin Pomerol за 4,5 тысячи фунтов (около $5,8 тысяч), сообщает в четверг газета The Guardian.

Курьез произошел в одном из ресторанов сети Hawksmoor. Компания назвала случившееся случайностью и шутливо отреагировала в твиттере, выразив надежду, что везучему посетителю понравился вечер. Официанта, подавшего вино, приободрили. "Разовые ошибки случаются, а мы все равно любим тебя", - говорится в сообщении.

Телеканал "Би-би-си" отмечает, что посетитель получил дорогую бутылку вина 2001 года, заказав куда более дешевое Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande того же года: цена на бутылку в заведении составляет 260 фунтов ($333).

Великобритания Манчестер

Новости

Мэр Нью-Йорка включился в президентскую гонку 2020 года в США

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Филиппины отозвали посла и консулов в Канаде из-за мусора

Что случилось этой ночью: четверг, 16 мая

Коломойский вернулся на Украину

СМИ КНДР обвинили Южную Корею в нарушении мирной атмосферы на полуострове

Старт ракеты с 60 интернет-спутниками компании SpaceX перенесен на сутки

Глава МИД Японии призвал Иран к выполнению обязательств по СВПД

Глава МИД Японии призвал Иран к выполнению обязательств по СВПД

Правительство Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры в Норвегии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');