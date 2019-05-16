Поиск

Жителей КНДР призвали искать новые источники воды из-за рекордной засухи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Северокорейские СМИ призывают граждан искать новые источники воды из-за серьезной засухи в стране, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".

В сообщении отмечается, что на севере страны ожидается дождь.

"Так как количества осадков в северном регионе будет недостаточно, чтобы победить засуху, сельскохозяйственный сектор должен подготовить всесторонние меры для обнаружения источников воды, необходимых для земледелия", - сообщило северокорейское радио.

В период с января по май в Северной Корее выпало всего 54,4 мм осадков, что стало рекордно малым значением с 1982 года, когда за такой же период выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем выпадало 128,6 мм осадков.

Северокорейские СМИ активно призывают граждан страны противостоять последствиям засухи.

Засуха, как ожидается, скажется на и без того неблагополучном урожае в КНДР, отмечает агентство. Ранее в ООН сообщили, что в прошлом году урожай в КНДР стал самым низким с 2008 года. По данным Всемирной продовольственной программы и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, порядка 10 млн человек в Северной Корее, то есть 40% населения страны, срочно нуждаются в продовольствии.

КНДР

Новости по теме

Новости

Мэр Нью-Йорка включился в президентскую гонку 2020 года в США

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Филиппины отозвали посла и консулов в Канаде из-за мусора

Что случилось этой ночью: четверг, 16 мая

Коломойский вернулся на Украину

СМИ КНДР обвинили Южную Корею в нарушении мирной атмосферы на полуострове

Старт ракеты с 60 интернет-спутниками компании SpaceX перенесен на сутки

Глава МИД Японии призвал Иран к выполнению обязательств по СВПД

Глава МИД Японии призвал Иран к выполнению обязательств по СВПД

Правительство Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры в Норвегии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');