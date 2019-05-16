Здание Еврокомиссии подсветят в цветах радужного флага в честь дня борьбы с гомофобией

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - По случаю Международного дня борьбы с гомофобией основное здание Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе в четверг вечером будет освещено в цвета радужного флага сообщества ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов), объявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией Европейский союз вновь заявляет о своей неизменной приверженности делу защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В нем отмечается, что "во всем мире культурные, традиционные или религиозные ценности по-прежнему используются для оправдания преследований, дискриминации, издевательств и грубого жестокого обращения с представителями сообщества ЛГБТИ, часто связанного с преступлениями на почве ненависти и крайними формами насилия, включая пытки и убийства".

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. В этот день в 1990 году Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.