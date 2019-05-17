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Мадуро встретился с представителями международной контактной группы в Каракасе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями международной контактной группы и обсудил с ними санкции США.

"Важная встреча с Международной контактной группой, посетившей Венесуэлу. Я выразил им готовность урегулировать внутренние разногласия путем диалога и обсудил экономическую агрессию американской империи против нашего народа", - написал Мадуро в твиттере.

Встреча президента Венесуэлы и представителей контактной группы прошла впервые. Участие в ней приняли посланники из Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

Венесуэла Каракас Николас Мадуро

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