Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №228/2019 был подписан в четверг, 16 мая.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю: образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - говорится в тексте указа.

Министерство иностранных дел Украины, согласно указу, должно в установленном порядке пригласить иностранные делегации (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в этих мероприятиях и решить вопросы, связанные с их пребыванием на Украине. Министерство внутренних дел Украины должно принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией.

Кабинет министров Украины и Государственное управление делами должны осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение этих мероприятий, а Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины - обеспечить освещение их в СМИ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К документу прилагается подлежащий утверждению персональный состав Оргкомитета, сопредседателями которого значатся первый заместитель руководителя аппарата - управляющий делами Верховной рады Украины Петр Боднар (по согласию) и руководитель аппарата администрации президента Алексей Днепров.

В состав оргкомитета включены еще 14 человек, в том числе представители избранного президентом Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко и Сергей Шефир.

Кроме того, в оргкомитет включены начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, замглавы Госпогранслужбы Юрий Гресько, глава МИД Павел Климкин, глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко, первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник, руководитель Госуправления делами Иван Куцик, руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала АП Ярослав Мельник, глава Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, министр культуры Евгений Нищук, начальник управления протокола секретариата Кабмина Роман Попов и первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Как сообщалось, в среду Верховная рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Церемония начнется в 10:00 в сессионном зале парламента.