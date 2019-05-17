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Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Сторонники однополых браков в Тайбэе
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Парламент Тайваня первым в Азии легализовал однополые браки на голосовании в пятницу, сообщает "Би-би-си".

Депутаты обсуждали три варианта документа, в итоге был принят предложенный правительством вариант - самый либеральный. Другие предлагавшиеся опции подразумевали введение понятий "однополый союз" и "однополые семейные отношения", но в итоге был принят закон именно о браке.

При ​этом правительственный законопроект также единственный предлагал ограниченные права на усыновление детей для таких пар.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь.

Между тем в столице Тайбэе уже собрались сторонники однополых браков, которые приветствовали это решение.

В 2017 году конституционный суд Тайваня постановил, что однополые пары имеют законное право сочетаться браком. Парламент получил возможность отсрочить вступление решения в силу на два года. Как отмечает "Би-би-си", постановление суда вызвало негативную реакцию жителей, в результате правительство было вынуждено провести серию референдумов.

Так всеобщее голосование в ноябре 2018 года показало, что большинство против легализации и за то, чтобы считать браком исключительно союз мужчины и женщины. В результате власти пообещали, что не будут менять существующие формулировки гражданского кодекса и подготовят отдельный закон для однополых пар.

Тайвань

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