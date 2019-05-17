Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает в пятницу "Би-Би-Си".

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Аппарат приводят в движение 36 электромоторов. Одной зарядки хватает на час полета, за который он способен преодолеть 300 километров.

Introducing the Lilium Jet. The world"s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV



Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO — Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Теперь аэротакси предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 20-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, американской Uber и несколькими стартапами. Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.