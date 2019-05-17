Поиск

Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает в пятницу "Би-Би-Си".

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Аппарат приводят в движение 36 электромоторов. Одной зарядки хватает на час полета, за который он способен преодолеть 300 километров.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Теперь аэротакси предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 20-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, американской Uber и несколькими стартапами. Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Германия Lilium

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит иск о запрете на выезд с Украины для 180 высших чиновников, включая Порошенко

Boeing завершил обновление ПО для 737 MAX после катастрофы Ethiopian Airlines

Boeing завершил обновление ПО для 737 MAX после катастрофы Ethiopian Airlines

Роспуск Верховной рады стал временно невозможен из-за развала парламентской коалиции

Роспуск Верховной рады стал временно невозможен из-за развала парламентской коалиции

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');