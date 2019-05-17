Россиянка заплатила пять тысяч евро за отель на Кипре краденными кредитками

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российскую туристку арестовали на курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в оплате услуг местного отеля на сумму пять тысяч евро украденными кредитными картами, сообщает в пятницу портал In-Cyprus.

"Российская туристка оплатила номер в гостинице Айя-Напы на сумму 2900 евро, а также дополнительные услуги на 1970 евро двумя кредитными картами. У менеджера отеля возникло подозрение, что обе карты украдены, о чем он сообщил в полицию", - пишет портал.

Прибывшие полицейские арестовали 30-летнюю россиянку по подозрению в воровстве. Как ожидается, в пятницу она предстанет перед судом.