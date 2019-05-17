Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Тони Роббинс Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Портал BuzzFeed выяснил, что "эксперт по саморазвитию" жестко критиковал жертв насилия и использовал в отношении своих последователей крайне спорные техники. Кроме того, его бывшие сотрудницы и поклонницы обвинили его в неподобающем поведении и домогательствах.

Так двое бывших последовательниц, которые также работали на Роббинса, рассказали, что он преследовал их, даже получив отказ. Еще две женщины, которые были ассистентками бизнес-гуру, рассказали, как тот требовал, чтобы они работали с ним наедине, пока он был голым в номере отеля или душе.

Еще одна экс-сотрудница сообщила, что добровольно занималась сексом с Роббинсом, но была уволена после этого.

Описываемые события произошли в 1990-х и начале 2000-х годов, когда к тренеру начала приходить популярность.

Сделанные тайно записи тренингов Роббинса показывают, как он обрушивался с критикой на жертв насилия, после того как сам же предлагал им поделиться пережитым с аудиторией.

"Она использует все это, чтобы контролировать мужчин", - заявил он о женщине, которая была изнасилована.

Другой пример - из 2018 года - показывает, что Роббинс заявил в нецензурных выражениях, что жертва домашнего насилия лжет о пережитом, и спросил, терпит ли ее муж, когда она ведется себя, как чокнутая.

Как сообщает BuzzFeed, полученные документы доказывают, что бизнес-гуру создавал сексуализированную обстановку, требуя от мужчин и женщин изображать на публике оргазмы, но обычно выделял из аудитории именно женщин. Два бывших охранника Роббинса рассказали, что он специально отправлял их выбирать среди участниц наиболее привлекательных женщин.

В России Роббинс получил скандальную известность осенью 2018 года, когда выступил в Москве с семинаром, стоимость билетов на который достигала 500 тысяч рублей. После мероприятия в соцсетях развернулись дискуссии о качестве организации, а также о самом выступлении бизнес-тренера, которое многие посчитали набором клише и банальностей.