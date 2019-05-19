Марш сексменьшинств под охраной полиции прошел в Кишиневе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Марш солидарности сексуальных меньшинств состоялся в воскресенье в Кишиневе.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, в нынешнем году марш прошел под слоганом "Я в порядке". По оценкам организаторов, в нем приняло участие около 500 человек.

Безопасность участников марша обеспечивали полицейские, которых было в несколько раз больше, чем манифестантов. Были перекрыты около 10 перекрестков на всей протяженности маршрута. Тысячи полицейских сопровождали участников марша, кордоны полицейских в защитном обмундировании окружили колонну со всех сторон.

Также было перекрыто движение по всем улицам, пересекающим улицу Бухарестскую, а также по другим улицам центральной части Кишинева.

В конце маршрута участников марша ждали автобусы. По словам организаторов, участники манифестации поедут "в безопасное место".

На перекрестках в центре Кишинева и у Дворца Республики к манифестантам пытались прорваться представители православного сообщества, чтобы помешать проведению марша.

Представители православного сообщества накануне провели Марш в защиту семейных ценностей. В нем приняли участие президент Молдавии Игорь Додон с семьей и Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир.