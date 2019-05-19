Порошенко записал в свои достижения "похороны Новороссии и остановку агрессора"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко выразил благодарность украинскому народу, принес извинения всем, чьих надежд не оправдал, а также перечислил успехи своей администрации.

В обращении к соотечественникам, обнародованном на сайте президента, он заявил, что власти Украины "выиграли дипломатическую битву" за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и переориентировали экономику на Евросоюз.

"И вообще никогда мы не были столь близкими с НАТО и Евросоюзом. В том числе и благодаря безвизу, который действует с 11 июня 2017 года", - выразил мнение президент.

"Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора, значительно сильнее нас, - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию, она надежно держит оборону на Востоке", - утверждает Порошенко.

При этом Порошенко констатировал, что есть сферы, "где успехи куда скромнее".

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. Попутно еще раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости ", - признал президент.

Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая в сессионном зале парламента.