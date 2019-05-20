Президент Южной Кореи встретится с Бушем-младшим на этой неделе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться с бывшим лидером США Джорджем Бушем-младшим в "голубом доме" (официальная резиденция южнокорейского президента - ИФ) в четверг утром, говорится в сообщении администрации президента Республики Корея.

Экс-лидер США прибудет в Сеул для участия в церемонии, посвященной десятой годовщине со дня смерти бывшего президента Южной Кореи Но Му Хена, отмечается в сообщении.

Мероприятие пройдет в 14:00 (8:00 по мск) в селении Понха города Кимхэ (провинция Кёнсан-Намдо) в 450 км к юго-востоку от Сеула.

Буш посетит Южную Корею по приглашению местной оборонной фирмы Poongsan Corp.

Как ожидается, на церемонию экс-президент США доставит собственноручно написанный портрет Но Му Хена.

Но Му Хен - 16-й президент Республики Корея, занимал пост с 25 февраля 2003 по 25 февраля 2008.