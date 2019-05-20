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Ferrari отзовет в Китае более 2 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari отзовет с китайского рынка 2071 машину из-за неисправности подушек безопасности. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает импортированные в страну автомобили, выпущенные в период с 8 апреля 2013 года по 28 ноября 2017 года. В этих машинах фронтальные подушки безопасности для пассажиров, поставленные японским производителем Takata, имеют дефектные нагнетательные насосы, которые могут сломаться и ранить пассажиров.

Отзыв начнется 1 июля. Ferrari заменит проблемные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Ferrari Китай

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