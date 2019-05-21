На Украине внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более 50 депутатов парламента Украины из разных фракций внесли в Верховную раду законопроект, предусматривающий, в частности, легализацию оборота медицинского каннабиса.

Законопроект, разработанный во исполнение соответствующей петиции, зарегистрировал 51 депутат.

Зарегистрированная на сайте Верховной рады 30 января 2019 года петиция за легализацию медицинского каннабиса за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.