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Facebook удалил почти 80 страниц, внушавших европейцам неприязнь к мигрантам и симпатии к правым

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники компании Facebook удалили почти 80 страниц и 230 аккаунтов в соцсети, распространявших фейковые новости в целях оказания влияния на выборы в Европарламент, сообщает в среду американская неправительственная организация Avaaz.

На удаленные компанией Facebook страницы были подписаны порядка 6 млн человек, что почти в три раза больше, чем сторонников основных правых партий Европы вместе взятых, включая итальянскую "Лигу", немецкую "Альтернативу для Германии" и "Национальное объединение" Франции.

Также Facebook удалил 230 аккаунтов, которые наряду с этими страницами распространяли информацию, не соответствующую действительности, в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Польше.

Информация, которая распространялась на страницах, как предполагают в Avaaz, должна была внушить пользователям неприязнь к мигрантам и симпатии к правым политикам. Так, на одной из таких страниц было опубликовано видео, на котором мигранты в Италии разбивают полицейский автомобиль. Это видео посмотрели 10 млн человек.

Организация заявила, что она сообщила Facebook о более чем 500 подобных аккаунтах и страницах, однако к настоящему моменту удалены только 80 страниц и 230 аккаунтов. В общей сложности на них было подписано 32 млн человек, и все вместе за последние три месяца они собрали 67 млн комментариев, отметок "нравится" и "поделиться с друзьями".

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