Песков прокомментировал анонс шоу "Би-би-си" с анимированным Путиным в роли ведущего
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя, хорошо, если эти шаржи бывают действительно похожи на него, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал анонс британской телерадиокорпорации "Би-би-си", согласно которому на телеканале выйдет комедийное ток-шоу, вести которое будет анимированный персонаж, похожий на Путина. Телеканал сообщил, что передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным".
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
"Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".