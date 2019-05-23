Песков прокомментировал анонс шоу "Би-би-си" с анимированным Путиным в роли ведущего

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя, хорошо, если эти шаржи бывают действительно похожи на него, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал анонс британской телерадиокорпорации "Би-би-си", согласно которому на телеканале выйдет комедийное ток-шоу, вести которое будет анимированный персонаж, похожий на Путина. Телеканал сообщил, что передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным".

"Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".