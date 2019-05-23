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Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден убитым под Одессой

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Лиманском районе Одесской области найдено тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции сообщает, что погибший - бывший мэр Тирасполя (Приднестровье) Андрей Безбабченко, и он найдет мертвым возле села Вапнярка Лиманского района. "Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити", - пишет издание со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции.

Другие украинские СМИ сообщают, что тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, руки - связаны, рядом стоял автомобиль Infiniti. В свою очередь молдавские СМИ сообщают, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в пяти километрах от него.

Супруга Безбабченко заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

В одесской полиции не назвали имени убитого, однако сообщается, что личность его установлена. Возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору" (пп.6 и 12 ч.2 ст.115), "завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего" (ч.3 ст.289) и "разбой" (ч.4 ст.187).

Безбабченко в 2012 году возглавил "государственную администрацию Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдавии территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании Евгения Шевчука, в то время занимавшего пост президента непризнанной Приднестровской республики. После поражения Шевчука Безбабченко проживал на территории Украины.

Украина Приднестровье Андрей Безбабченко

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