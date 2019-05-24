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В сенатском комитете США одобрили проект оборонного бюджета в $750 млрд

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Члены сенатского комитета по делам вооруженных сил США сообщили об одобрении проекта оборонного бюджета на 2020 финансовый год в размере $750 млрд.

В целом, проект соответствует первоначальным запросам Белого дома. В случае одобрения он, в частности, позволит поднять зарплаты военных на 3,1%. Это самое масштабное такое повышение за последнее десятилетие. Тем не менее, некоторые решения сената идут вразрез с позицией Белого дома. В частности, более $97 млрд, которые предлагалось использовать для финансирование операций за рубежом, в сенатской версии бюджета используются для выполнения других задач.

Ожидается, что в конгрессе этим летом разгорятся ожесточенные споры по теме оборонного бюджета: видение сенаторов и членов палаты представителей по этому вопросу расходятся во многих аспектах. Среди прочего, демократы, удерживающие большинство в палате представителей, опасаются, что Белый дом намерен предусмотреть в бюджете "скрытый" способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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