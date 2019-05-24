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Два человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва водородного топливного бака в Южной Корее

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли и шесть получили ранения, когда взорвался бак для водородного топлива в технопарке Gangwon в южнокорейском городе Каннын, сообщило агентство "Ренхап".

"После того, как мы получили сигнал о происшествии в 18:22 (10:22 по Москве), пожарные были немедленно отправлены на место. Были проведены спасательные работы, людей под обломками обнаружено не было", - рассказала агентству пресс-секретарь управления пожарной охраны провинции Канвондо.

Отмечается, что два человека погибли, один серьезно пострадал, пятеро получили незначительные ранения.

Погибшие и раненые были предпринимателями и исследователями из других провинций.

Южная Корея Каннын

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