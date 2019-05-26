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Шварценеггер поможет спасти столетнюю женщину от выселения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представитель актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера попробует спасти от выселения 102-летнюю Тельму Смит, сообщило агентство Associated Press.

Пожилую женщину обязали освободить жилую площадь до 30 июня. Владельцы мотивируют свое решение тем, что их дочери негде жить. Смит живет сразу за городской чертой Лос-Анджелеса, поэтому из-за специфики калифорнийских законов ей не полагается помощь при переезде.

До пенсии Смит работала секретарем молодежного фонда Шугара Рэя Робинсона. Шварценеггер давно с ней знаком и помогает почти 30 лет. Он назвал выселение "бессердечным" и написал в твиттере: "Представьте, что делают со 102-летней женщиной, которая отдала обществу всю свою жизнь".

Тельма Смит Арнольд Шварценеггер Шугар Рэй Робинсон

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