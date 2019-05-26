Тысячи израильтян выразили протест против предоставления Нетаньяху иммунитета

Участники акции протеста в Тель-Авиве против предоставления Беньямину Нетаньяху иммунитета Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве в субботу вечером, выступив против предоставления премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета, сообщает в воскресенье телеканал "Би-би-си".

Митинг был организован оппозиционными партиями Израиля. Протестующие обвинили Нетаньяху в попытке избежать наказания за коррупционные преступления.

Среди выступавших был Бенни Ганц - основной соперник Нетаньяху на прошедших парламентских выборах. "Есть люди, которые пытаются заменить власть народа властью одного человека и поставить целую нацию в зависимость от его интересов", - сказал он.

Оппозиция заявила об участии в акции десятков тысяч человек. Полиция официальных данных не представила.

Как поясняет издание The Times of Israel, протесты прошли на фоне заявлений партии Нетаньяху "Ликуд" о планах законодательно обеспечить премьера иммунитетом и лишить Верховный суд полномочий, которые позволили бы ему помешать подобным изменениям.

"Ликуд" по итогам апрельских выборов в парламент получила 36 мандатов из 120.

Обвинения против Нетаньяху

Нетаньяху является фигурантом трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" его подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Сам израильский премьер категорически отвергает все подозрения.