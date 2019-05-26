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Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США

Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Автор комиксов Стэн Ли с менеджером Кийей Морганом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Арест был проведен в штате Аризона. Ожидается, что Моргана экстрадируют в Лос-Анджелес, чтобы он предстал перед судом.

По версии следствия, Морган воспользовался преклонным возрастом своего нанимателя, его слабостью и проблемами со зрением и слухом, чтобы установить контроль над ним и его имуществом.

Полиция сообщает, что Морган присвоил более $262 тысяч, заработанных Ли в мае 2018 года на автограф-сессии. Кроме того, он переселил пожилого художника из его дома на Голливудских холмах в Беверли Хилз, где менеджер мог пользоваться большим влиянием на своего работодателя.

По словам дочери Ли, Морган пользовался слабостью ее отца и препятствовал его встречам с семьей и друзьями.

Ли умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. Еще до его смерти, летом того же года было открыто дело о жестоком обращении с ним. Сам Ли тогда выступал в защиту своего менеджера, отмечая, что Морган - его единственный партнер. Отмечалось, однако, что создатель знаменитых комиксов иногда не мог вспомнить имя своего помощника.

Ли был одним из создателей самых популярных персонажей Marvel, включая Человека-паука, Железного человека, Халка, Фантастическую четверку, Людей Икс и других. В Marvel Comics он в разное время занимал должности главного редактора, издателя и председателя совета директоров. После выхода на пенсию он стал почетным председателем совета директоров и сохранил членство в редакционном совете.

Кийя Морган Стэн Ли

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