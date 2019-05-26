Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале в Батуми

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр образования и культуры Аджарской автономной республики Инга Шамилишвили в воскресенье, в День независимости Грузии, отправлена в отставку после шествия в Батуми российского детского ансамбля, участники которого несли в руках флаги РФ и плакат с надписью "Россия".

Увольнение министра подтвердил журналистам грузинских СМИ глава аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

По сообщениям СМИ, одной из причин увольнения Шамилишвили стало ее заявление о том, что российские флаги в руках участников шествия не имеют отношения к политике.

Со своей стороны представитель российского ансамбля заявил журналистам: "Мы представляем культуру, мы не вмешиваемся в политику".

Как отмечают СМИ, уже несколько лет 26 мая в Батуми проводится шествие участников международного фольклорного фестиваля. В 2019 году в фестивале участвуют ансамбли из восьми стран, впервые на праздник в Батуми приехал ансамбль из России.