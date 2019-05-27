Поиск

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в городе Вуппертале (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вынес обвинительный приговор в отношении членов исламской организации, называющей себя "шариатской полицией", передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".

По ее данным, семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы и оштрафованы на суммы от 300 до 1800 евро

Фигуранты дела в 2014 году, надев жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями и требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата.

Германия

Новости по теме

Новости

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

Во Франции задержали двух подозреваемых в организации взрыва в Лионе

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

В Австрии рассмотрят вопрос о вотуме недоверия канцлеру

Премьер Греции решил провести досрочные выборы в парламент

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');