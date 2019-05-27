Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в городе Вуппертале (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вынес обвинительный приговор в отношении членов исламской организации, называющей себя "шариатской полицией", передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".

По ее данным, семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы и оштрафованы на суммы от 300 до 1800 евро

Фигуранты дела в 2014 году, надев жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями и требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата.