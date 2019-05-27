Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Ситуация связана с тем, что госдолг страны вдвое превысил лимит и достиг 132% ВВП

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК.

Рекомендации, которые регулятор планирует представить в рамках регулярного мониторинга бюджетов стран ЕС 5 июня, станут лишь первым шагом в длительном и сложном процессе.

По правилам ЕС, дефицит бюджета государств не должен превышать 3% ВВП, размер госдолга - 60% ВВП. Странам, у которых долговая нагрузка превышает этот уровень, предписывается сокращать ее определенными темпами.

В Италии размер госдолга равняется 132% ВВП, что более чем вдвое выше лимита, и Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны.

Министрам финансов государств ЕС предстоит утвердить рекомендацию о запуске так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP), предусматривающей штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленных лимитов. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро. До сих пор ни одна из стран ЕС не была оштрафована в рамках EDP.

Министры финансов выскажут свое мнение относительно предложения ЕК на встрече в середине июня или на следующем заседании, которое пройдет в начале июля.

Италия получит некоторое время для того, чтобы привести свои финансы в соответствие с требованиями ЕС, и финальное решение относительно штрафа может быть принято лишь спустя несколько месяцев.