Поиск

Суд ЕС запретил прокуратурам Германии выдавать европейские ордера на арест

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Согласно вынесенному в понедельник решению суда ЕС в Люксембурге, прокуратуры Германии не имеют права выдавать европейские ордера на арест.

По мнению суда, существует опасность, что прокуратуры ФРГ при принятии решений о выдаче европейских ордеров на арест "непосредственно или опосредованно следуют предписаниям и отдельным указаниям таких исполнительных органов, как Министерство юстиции".

Отмечается, что прокуратуры немецких городов Любека и Цвикау, которые обозначены в рассматриваемых делах, "не независимы от органов исполнительной власти, так как являются частью административной иерархии, возглавляемой Минюстом". Как говорится в постановлении суда, ввиду этого "есть опасность оказания политического влияния".

Вопрос рассматривался по запросу двух ирландских судов, в которые в свою очередь обратились двое литовцев и один гражданин Румынии, сообщает радиостанция "Немецкая волна".

Они хотели оспорить европейские ордера на их арест, выданные прокуратурами Любека и Цвикау и Генпрокуратурой Литвы в связи с обвинениями в умышленном убийстве, нанесении тяжелых телесных повреждений, краже с применением оружия и разбое.

ЕС Германия

Новости

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Верховный суд Украины отклонил первый иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид поборется за пост премьера

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');