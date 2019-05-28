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В Иране освободили активистку, осужденную за протест против ношения хиджаба

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти освободили местную активистку Виду Мовахед, ставшую символом протестного движения против обязательного ношения традиционных женских платков - хиджабов, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на ее адвоката.

В конце декабря 2017 года 32-летняя Мовахед взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком как флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

Это была первая подобная акция со времени введенного для женщин после Исламской революции 1979 года запрета появляться без платка во всех общественных местах.

В течение последующих месяцев несколько десятков женщин забирались на возвышения, сняв свои хиджабы и привязав их к палкам.

Мовахед была арестована осенью 2018 года, а в марте 2019 года суд приговорил ее к одному году лишения свободы, признав виновной в поощрении "общественного развращения".

В апреле появились сообщения о том, что иранские власти помиловали активистку, но официальных подтверждений не последовало.

Иран

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