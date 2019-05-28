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Жену советника президента Ирана застрелили в собственном доме

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные убили на севере Тегерана супругу Мохаммада Али Наджафи - советника президента Ирана, сообщает агентство ИСНА.

По его данным, женщину застрелили в собственном доме, расположенном в столичном районе Саадат Абад, где проживают многие представители политической элиты Ирана. Никаких других подробностей произошедшего не приводится.

Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани. До 2018 года он был мэром Тегерана. Убитая Митра Наджафи была его второй женой.

Агентство Associated Press отмечает, что у советника президента Ирана несколько жен. И хотя многоженство в Иране считается законным, многие в соцсетях критиковали политика после того, как он взял в жены еще одну женщину.

Иран

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