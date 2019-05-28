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Шеф-редактора "Sputnik Литва" задержали в аэропорту Вильнюса и вышлют из страны

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Шеф-редактора "Sputnik Литва" Марат Касема задержали в аэропорту Вильнюса, его ждет выдворение из страны и запрет на въезд в течение пяти лет.

"Все, что нам известно, это то, что Марат был задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности". Какую угрозу национальной безопасности представляет человек, не занимающийся ничем кроме журналистики, известно только богу и властям Литвы", - сообщила "Интерфаксу" главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

"Мы знаем, что его сейчас выдворяют из страны и закрывают въезд сроком на пять лет", - уточнила она.

Между тем агентство BNS уточняет, что журналист является гражданином Латвии.

Как сказал агентству пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, Касем "внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику".

В 2018 году литовская разведка объявила, что Sputnik Lietuva является одним из инструментов России в реализации информационной политики в стране. Как утверждают в спецслужбе, портал стремится расширять влияние России в литовском информационным пространстве, распространять антизападные настроения, и формировать общественное мнение.

Литва Sputnik Марат Касем

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