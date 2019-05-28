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Ливень с градом затопил улицы Тбилиси

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сильный ливень с крупными градинами, обрушившиеся во вторник на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям ряда районов грузинской столицы и его окрестностей.

По информации местных СМИ, в районах Глдани, Дигоми, Надзаладеви и в Санзоне мощные потоки воды затопили улицы, ворвались в подземные переходы, подвалы и первые этажи зданий, затруднили передвижение транспорта.

Из-за водной стихии патрульной полиции пришлось перекрыть мост Глдани - Дигоми, связывающий два крупнейших жилых микрорайона грузинской столицы. Особенно сложная ситуация возникла у станции метро "Ахметели", перед которой вода почти полностью затопила подземный переход.

Бригады спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии вместе со службами столичной мэрии уже приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подземных переходов и подвалов домов.

Грузия Тбилиси

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