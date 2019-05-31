Поиск

Не менее четырех человек погибли при взрыве в Кабуле

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на востоке Кабула в пятницу утром, ранения получили три человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими.

По данным агентства Khaama Press, взрыв прогремел вблизи колонны американских военных. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали не менее четырех солдат.

При этом отмечается, что погибшие - гражданские.

Заминированный автомобиль был подорван на востоке Кабула около 8:30 по местному времени (7:00 по Москве).

Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Кабул Афганистан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

РФ вновь предложила Японии ввести безвизовый режим

РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

Мексика направит делегацию в США для решения вопроса новых пошлин

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Арабские страны призвали Иран прекратить поддержу ополченцев и террористических организаций

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Космический грузовик Dragon вернется на Землю с МКС 3 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');