Не менее четырех человек погибли при взрыве в Кабуле

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на востоке Кабула в пятницу утром, ранения получили три человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими.

По данным агентства Khaama Press, взрыв прогремел вблизи колонны американских военных. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали не менее четырех солдат.

При этом отмечается, что погибшие - гражданские.

Заминированный автомобиль был подорван на востоке Кабула около 8:30 по местному времени (7:00 по Москве).

Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).