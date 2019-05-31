В Москве опровергли сообщения об отказе поставлять Ирану системы С-400

Источник уточнил, что Тегеран вообще не обращался с такой заявкой

Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия не получала от Ирана заявку на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" информированный российский источник.

"Иран не обращался с заявкой на С-400. Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 - эти обязательства выполняются в полном объёме", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия отказалась заключить контракт с Ираном на ЗРС С-400. Агентство ссылается на несколько источников, в том числе на неназванного высокопоставленного российского чиновника

"Россия отклонила иранский запрос на покупку С-400, решив, что продажа этих систем приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке", - утверждают собеседники агентства.

Россия поставляет Ирану системы С-300

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщал ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В августе 2017 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что у России нет новых контрактов с Ираном по ВТС.

В марте 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ныне сенатор) Владимир Кожин сообщил, что Россия построит в Иране сервисный центр для обслуживания С-300.

В мае 2019 года США расширили санкции против РФ, добавив в черный список, в том числе, Московский завод "Авангард", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400. В Вашингтоне объяснили, что попавшие под санкции учреждения нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.