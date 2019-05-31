Лукашенко пообещал белорусам новую или измененную Конституцию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время.

"В ближайшее время в Белоруссии будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - сказал Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Как пояснил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА, "в Белоруссии думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь".

"Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал президент.

В апреле Лукашенко уже заявлял о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - сказал Лукашенко 19 апреля во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

Глава государства

По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна "вот такая сильная власть, какая у нас есть". "Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", - сказал он. "Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства", - полагает президент.

"Что касается будущего главы государства - он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (...) Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.

"Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - заявил президент.

Ранее в марте Лукашенко также заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и "транзита" власти.

"Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной", - сказал Лукашенко во время "Большого разговора" с представителями общественности и СМИ.

Не в ближайшие два года

При этом он отметил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. "Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя", - сказал Лукашенко.

В свою очередь председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в апреле предложила сократить число разделов в Конституции, которые можно изменить только путем референдума.

"Я думаю, если Конституция будет меняться, нужно обязательно вносить поправки касающиеся порядка внесения изменений в нее", - сказала Ермошина в интервью телеканалу "СТВ". Она подчеркнула, что в настоящее время в Конституции почти ничего нельзя изменить парламентским путем. "Поэтому, наверное, количество этих разделов, которые могут меняться только референдумом, должно уменьшаться", - отметила глава ЦИК.