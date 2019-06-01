В Северной Ирландии обезвредили найденную под полицейским автомобилем бомбу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полиция Северной Ирландии обезвредила взрывное устройство под полицейским автомобилем в Белфасте, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Очень удачно, что устройство было обнаружено до взрыва, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было явно предназначено для того, чтобы убить сотрудника полиции", - заявил старший инспектор Шон Райт.

"Мы думаем, что это покушение на убийство было совершено республиканцами-диссидентами", - отметили в полиции.

Сообщается, что правоохранительные органы начали расследование инцидента.