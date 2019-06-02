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Рикотский тоннель в Грузии закроют c 3 по 7 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рикотский тоннель, расположенный на 143-м километре международной автомобильной трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через Грузию транзитных грузов, в течение четырех суток будет закрыт, сообщил в воскресенье департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Как отмечает департамент, движение через тоннель для всех видов автотранспорта будет запрещено с 08:00 часов 3 июня до 08:00 часов 7 июня для проведения профилактических работ, связанных с летним сезоном.

По его информации, в этот период транспортный поток будет переведен на объездную дорогу, на участках которой обеспечено дежурство буксирных механизмов.

Рикотский автодорожный тоннель, длина которого составляет 1750 метров, был построен в 1983 году, сократив и обезопасив путь через сложный горный перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию.

Грузия Рикотский тоннель

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