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Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чен появилась на публике, тем самым опровергнув слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

Ким Ё Чен вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и рядом высокопоставленных чиновников 3 июня на стадионе "Первое мая" смотрела выступления гимнастов и артистов "Страна народа", сообщает ЦТАК.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что данное появление в государственных СМИ КНДР стало первым с апреля, когда Ким Ё Чен участвовала в заседании Верховного народного собрания.

Младшая сестра Ким Чен Ына не была замечена на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке, хотя обычно постоянно сопровождает брата в зарубежных поездках.

В понедельник ЦТАК сообщило о том, что высокопоставленный чиновник КНДР, первый заместитель Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль появился на мероприятии вместе с лидером КНДР.

На прошлой неделе газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник сообщила о том, что Ким Ен Чхоль был приговорен к каторжным работам после неудачного саммита КНДР-США в Ханое.

Также в статье говорилось о казни пяти чиновников, в том числе и спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

КНДР Ким Ё Чен

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