Пять человек человек погибли в стрельбе на улицах австралийского Дарвина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек погибли в австралийском Дарвине после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу на улицах города. По предварительным данным, 45-летний подозреваемый задержан.

Как сообщает австралийский портал News.Com, полиция до сих пор затрудняется уточнить, к скольким преступлениям причастен вооруженный обрезом злоумышленник.

Очевидцы сообщают, что, мужчина зашел в местную гостиницу Palms Motel и совершил около 20 выстрелов. Мужчина был спокоен и "словно искал кого-то". Свидетели раccказывают, что злоумышленник заходил в каждый номер, совершая выстрелы.

Он спокойно покинул место происшествия и, предположительно, направился в жилой комплекс в другом районе города, где было совершено еще одно убийство.

По предварительным данным, произошедшее не было терактом.