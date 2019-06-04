Поиск

Пять человек человек погибли в стрельбе на улицах австралийского Дарвина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек погибли в австралийском Дарвине после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу на улицах города. По предварительным данным, 45-летний подозреваемый задержан.

Как сообщает австралийский портал News.Com, полиция до сих пор затрудняется уточнить, к скольким преступлениям причастен вооруженный обрезом злоумышленник.

Очевидцы сообщают, что, мужчина зашел в местную гостиницу Palms Motel и совершил около 20 выстрелов. Мужчина был спокоен и "словно искал кого-то". Свидетели раccказывают, что злоумышленник заходил в каждый номер, совершая выстрелы.

Он спокойно покинул место происшествия и, предположительно, направился в жилой комплекс в другом районе города, где было совершено еще одно убийство.

По предварительным данным, произошедшее не было терактом.

Австралия

Новости

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов

Песков опроверг слова Трампа о сообщении из РФ о выводе "людей Москвы" из Венесуэлы

Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с Россией

Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Япония решила прекратить поиски истребителя F-35, потерпевшего крушение в апреле

Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия

Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек

Россия не поддержала проект СБ ООН по Сирии

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');