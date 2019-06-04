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В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца

Подозреваемый давно живет в Норвегии и хорошо известен в полиции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Осло гражданина России задержали по подозрению в нападении с ножом на выходца с Филиппин. Полицейским пришлось применить к подозреваемому электрошокер и стрелять в воздух, сообщила телекомпании NRK представитель полиции.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня в районе Грюнерлокка. Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца. Тот получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В полиции считают, что он стал случайной жертвой нападения.

Очевидец снял нападение на видео, на записи слышно, как задержанный кричал по-арабски "Аллах Акбар" и "Прошу защиты у Бога от Сатаны".

Задержанного направили на медицинское освидетельствование. Следствие выясняет, находился ли он под воздействием наркотиков в момент нападения. Его еще не допросили. Мужчину обвиняют в попытке убийства.

В полиции считают этот инцидент серьезным проявлением насилия, но пока не видят в нем террористической подоплеки.

Ранее полиция Осло сообщила об инциденте в твиттере, не называя гражданство напавшего и потерпевшего.

Норвегия Филиппины Осло

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