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Госдеп предлагает до $5 млн за сведения о нарушении КНДР санкционного режима

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госдепартамент США предлагает награду до пяти млн долларов за информацию о нарушении КНДР санкционного режима, следует из соответствующего объявления на сайте ведомства Rewards for Justice.

Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия. В марте 2018 года, согласно решению Совбеза ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.

КНДР Госдеп США

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