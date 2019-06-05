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Греция снова потребовала от Германии репараций

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - МИД ФРГ получил ноту греческого правительства с призывом начать переговоры о выплате Германией Греции репараций и компенсаций за ущерб от первой и второй мировых войн, сообщил журналистам представитель министерства Райнер Бройль.

"Мы получили вербальную ноту и проверяем её содержание",- сказал Бройль.

По его словам, Германия поддерживает с Грецией дружественные отношения, намерена делать это впредь, но вопрос репараций давно решен. "Вопрос репараций урегулирован с политической и правовой точки зрения",- сказал Бройль.

Ранее Германия неоднократно отказывала Греции в выплате репараций. Берлин при этом ссылается на договор о восстановлении единства Германии, который вступил в силу в 1990 году и не предусматривал выплат дополнительных репараций. Документ был признан в том числе Грецией.

Афины оценивали ущерб, нанесенный во время нацистской оккупации Греции, примерно в 400 млрд евро.

Греция Германия

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