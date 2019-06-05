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На севере Киргизии задержали больше 30 человек после беспорядков

В МВД просят не рассматривать инцидент как межнациональный конфликт

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На севере Киргизии произошли массовые беспорядки в селе Орок Сокулукского района Чуйской области. Полиция задержала от 30 до 35 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ходе беспорядков в селе, которое находится в 14 км от Бишкека, разбили стекла в 15 домах и подожгли сеновал.

Конфликт начался с драки трех местных подростков, говорят в полиции. Одного из них госпитализировали с травмами в Бишкеке. Подозреваемых в нападении на него задержали.

После этого руководство ГУВД Чуйской области и ОВД Соколукского района, а также местные чиновники провели разъяснительную работу с родственниками потерпевшего. Несмотря на это эти родственники еще раз собрались и сожгли сеновал, побили в домах окна и стекла машин.

К урегулированию конфликта привлечен весь личный состав ГУВД Чуйской области, в Ороке работают чиновники областной администрации, на место выехал министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, добавили в пресс-службе.

МВД Киргизии "просит не рассматривать хулиганство в Сокулукском районе как межнациональный конфликт", говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Конфликт в селе произошел между молодыми людьми кыргызской и курдской национальностей, заявил изданию "АКИpress" полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, прибывший на место событий.

Киргизия Бишкек МВД

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