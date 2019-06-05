Киев не исключил, что откажется вывозить отработавшее ядерное топливо в РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду утвердил концепцию государственной экономической программы по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных электростанций (АЭС) на период до 2024 года, Украина может отказаться от вывоза ОЯТ в РФ до ввода централизованного хранилища. Введение первого пускового комплекса ЦХОЯТ и загрузка первых партий ОЯТ намечены на второй квартал 2020 года.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", госпрограмма создается во исполнение требования директивы Евроатома от 19 июля 2011 года.

В настоящее время ОЯТ Запорожской АЭС хранится в пристанционном хранилище, введенном в 2001 году, срок его эксплуатации- 50 лет. ОЯТ с реакторов типа ВВЭР-440 Ривненской АЭС (РАЭС) вывозится на переработку в Россию (ПО "Маяк"). ОЯТ с других блоков РАЭС, а также Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС отправляют на российское госпредприятие "Горно-химический комбинат", который, как ожидается, начнет их перерабатывать после 2020 года. Все оставшиеся после переработки высокоактивные радиоактивные отходы РФ вернет Украине.

Пир этом Киев убежден, что зависимость от российских переработчиков угрожает энергобезопасности Украины. При отказе Москвы принимать отходы украинские АЭС остановятся, отмечается в документе.