Поиск

Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На Украине не стали задерживать сухогруз Melita под флагом РФ, который из-за шторма оказался в украинских территориальных водах, после разговора с моряками корабль направили по безопасному маршруту к пункту назначения, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в фейсбуке ВМС ВСУ, инцидент произошел в среду в 16:10. "В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (Крым), сухогруз Melita (...) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", - говорится в сообщении.

Морская охрана Госпогранслужбы Украины обнаружила судно на траверзе Тендровской косы, его экипаж опросили согласно протоколу. Судно задерживать не стали, несмотря на формальные основания для этого (нарушение госграницы Украины и выключенная система AIS).

Украинские ВМС, как отмечается в сообщении, приняли во внимание обстоятельства этого нарушения и действовали согласно положениям Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.

Украина Россия

Новости

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Парламент Таиланда переизбрал премьером лидера переворота 2014 года

Что произошло за день: среда, 5 июня

Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе
Война санкций

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

В Раде начали собирать подписи за отставку главы МВД Украины из-за убийства ребенка

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

В Чернобыле спрогнозировали резкий рост туристического потока после сериала НВО

В Чернобыле спрогнозировали резкий рост туристического потока после сериала НВО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');