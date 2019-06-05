Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На Украине не стали задерживать сухогруз Melita под флагом РФ, который из-за шторма оказался в украинских территориальных водах, после разговора с моряками корабль направили по безопасному маршруту к пункту назначения, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в фейсбуке ВМС ВСУ, инцидент произошел в среду в 16:10. "В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (Крым), сухогруз Melita (...) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", - говорится в сообщении.

Морская охрана Госпогранслужбы Украины обнаружила судно на траверзе Тендровской косы, его экипаж опросили согласно протоколу. Судно задерживать не стали, несмотря на формальные основания для этого (нарушение госграницы Украины и выключенная система AIS).

Украинские ВМС, как отмечается в сообщении, приняли во внимание обстоятельства этого нарушения и действовали согласно положениям Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.