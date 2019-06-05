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Кубинский бизнес спрогнозировал многомиллионные потери от санкций США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Предприниматели Кубы, работающие в сфере туризма, прогнозируют серьезный урон от введенных на этой неделе дополнительных санкций США, сообщает в среду агентство Associated Press. По его данным, кубинцы, которые так или иначе связаны с туризмом, от таксистов до владельцев ресторанов, отелей, баров, считают, что объявленные Вашингтоном меры сильно подорвут их заработок.

Согласно оценкам эксперта, с которым разговаривало агентство, речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Накануне США ужесточили правила поездок американцев на Кубу. Так, американцам запретили ездить туда в составе образовательных групп, что было одним из основных способов для граждан США попасть на остров. Также США больше не позволят американцам прибывать на Кубу на круизных кораблях и яхтах.

США Куба

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