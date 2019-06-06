На Украине закрыли дело о неуплате телеведущим Шустером налогов на 2 млн гривен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Государственная фискальная служба (ГФС) Украины закрыла дело против телеведущего Савика Шустера относительно уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает интернет-портал Lb.ua со ссылкой на адвоката Шустера Ярослава Романчука.

"Уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он изданию.

Адвокат пояснил, что 5 июня он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.

В апреле 2016 года ГФС сообщала, что Шустер не предоставил в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах и уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц на сумму свыше 2,1 млн грн (5,1 млн рублей).

Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве расследовало уголовное производство по части 2 и части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении гражданина Канады Шустера и в отношении служебных лиц ООО "Савик Шустер Студия".

В конце 2016 года Шустер объявил о закрытии своего телеканала 3s.tv из-за нехватки денег. До этого ему аннулировали разрешение на работу на Украине, однако запрет на трудоустройство был снят судом.