Взрыв произошел в центре шведского города Линчепинг

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщает Сorren.se.

На месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники. Квартал оцеплен.

На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.

Yllätys yllätys. Ilkeästi arvelen että taas on uskonveljet asialla. https://t.co/XxZ0RH2U6F — 🇫🇮 Juhani Jussila 🇫🇮 (@JuhaniJussila1) 7 июня 2019 г.

В полицейском управлении города сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако об их количестве пока не сообщили.

Между тем, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.