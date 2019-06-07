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Взрыв произошел в центре шведского города Линчепинг

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщает Сorren.se.

На месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники. Квартал оцеплен.

На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.

В полицейском управлении города сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако об их количестве пока не сообщили.

Между тем, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.

Швеция

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