Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. Такое решение вынес в пятницу Конституционный суд Молдавии.

Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то, начиная с 10 июня, президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.